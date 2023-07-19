İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/545

KARAR NO : 2022/147

Davacı VESNA İLİK tarafından Riyad Hoçiç aleyhine mahkememizde açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizden verilen 04/03/2022 tarih ve2021/545 E. 2022/147 K. Sayılı kararı ile ;

Davacının davasının feragat nedeniyle REDDİNE, Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 21,40 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, davacı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın karar kesinleştikten sonra kendisine iadesine, dair , tarafların yokluğunda karar tebliğine müteakip2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildiğinden davalı RİYAD HOÇİÇ'e karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01862690

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