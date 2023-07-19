T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/594 Esas

KARAR NO : 2023/224

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık sanık Ziya ASLAN hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 28.03.2023 tarih, 2022/594 Esas ve 2023/224 Karar sayılı kararı ile sanık Ziya ASLAN'ın beraatlerine karar verilmiş, Ramazan ve Fatma oğlu, 26.09.1998 Denizli doğumlu, Afyonkarahisar, Dinar, Duman Mah./Köyü nüfusuna kayıtlı Ziya ASLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verildiği İLAN OLUNUR. 17.07.2023

Basın No: ILN01862649

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