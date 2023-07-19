T.C. KULA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/208 Esas 13/07/2023

İ L A N

KULA ASLİYE HUKUKMAHKEMESİ

SAYI: 2023/208 Esas

Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından; -Manisa ili Kula ilçesi Söğütdere Mahallesi 120 ada 34 parsel sayılı taşınmazından 1,666,23 m² daimi irtifak hakkı istenilen taşınmazın kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedellerinin tespitiile kamulaştırılan taşımazın davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tesciline karar verilmesi mahkememizden istenmiştir.Bu taşınmazdaki sahiplerinin ve 3. Kişilerin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmanın iptali için İdari Yargıda ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin yargılama sırasında hak sahipleri adına Vakıfbank Kula Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01862874

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