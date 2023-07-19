T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/336 Esas
İ L A N
Konu : MEHMET SIRTIKARA
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen MEHMET SIRTIKARA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 32 maddesi ve devamı hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 41914416594
ADI SOYADI : MEHMET SIRTIKARA
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : MEVLÜDE
DOĞUM TARİHİ : 05/10/1959
DOĞUM YERİ : NİKSAR
İKAMETGAH ADRESİ : Yeni Mah. 138621 Sk. No12/1 Kulu/ KONYA
Basın No: ILN01862860
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