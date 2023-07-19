T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/336 Esas

İ L A N

Konu : MEHMET SIRTIKARA

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen MEHMET SIRTIKARA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 32 maddesi ve devamı hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 41914416594

ADI SOYADI : MEHMET SIRTIKARA

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : MEVLÜDE

DOĞUM TARİHİ : 05/10/1959

DOĞUM YERİ : NİKSAR

İKAMETGAH ADRESİ : Yeni Mah. 138621 Sk. No12/1 Kulu/ KONYA

Basın No: ILN01862860

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