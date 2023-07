T.C.KOCAELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2022/115727 ESAS

ALACAKLI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Fuat Payas(TBB No: 84682)

Karabaş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No 184 K 3 İzmit/ KOCAELİ

BORÇLU : GAZİANTEPJUMBO KÜNEFECİLİK GIDA VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 3891246780Vergi Nolu,

Sanayi Mahallesi Şakayık Sokak No:23 A İzmit Kocaeli İzmit/ KOCAELİ

BORÇ MİKTARI : 157.954,47 TL Taksitli Ticari Kredi borcu için Asıl Alacak (İstenen:%70.8 Yıllık Diğer)

23.373,81TL İşlemiş Temerrüt Faizi %70,80

1.168,69TL BSMV

182.496,97 TL Toplam Alacak

Olmak üzere, 21.11.2022 tarihi itibariyle, Toplam 182496.97-TL Alacağımız bulunmaktadır.

GAZİANTEPJUMBO KÜNEFECİLİK GIDA VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ için,

Yukarıda belirtilen tüm borçlardan, ve sorumlu olduğu asıl alacak tutarlarına, takip tarihinden alacağın tamamen tahsiline kadar, yine yukarıdaki hesap tablolarında belirtilen oranlardan işleyecek temerrüt faizleri, faizlerin gider vergisi, avukatlık ücreti, icra harç ve masraflarıyla birlikte, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla,TAHSİLİ talebidir.

TBK. 100 Md. uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir. Harca Esas Toplam Alacak : 182496.97 TL (BSMV, TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.

Bankamız ile imzalanan sözleşme / sözleşmeler, ihtarname / ihtarnameler, hesap özeti / hesap özetleri 182.496,97 TL

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 13/07/2023

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR140001500158007306611990

Vergi Dairesi Adı / No: ALEMDAR VERGİ DAİRESİ - 565093124

