T.C. MERSİN 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/439 Esas

İ L A N

Davacı , KASIM ÇEKERBİÇER ileDavalılar , ADEM EROĞLU v.s. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dahili davalı Aktan Güngör için dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalıya "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz veve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK. 122,128,129 maddeleri gereğince ihtar olunur." hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.03/07/2023

DAHİLİ DAVALI: AKTAN GÜNGÖR- T.C. 50983154870

Basın No: ILN01863041

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