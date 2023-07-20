T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/559 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ : Karanfil Mah.

ADA NO : 149

PARSEL NO : 21 ve 22

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 778,24 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 13,57 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 791,81 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SÜLEYMAN UZUNASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/559 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2023

Basın No: ILN01861555

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