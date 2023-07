BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/482

KARAR NO : 2023/488

Davacı ULZANA ŞAHİN tarafından davalı İmad Şahin aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın kabulüne,

1-Mardin ili, Midyatilçesi, YolbaşıMah./Köy, C:62,Hane:174, Bsn:16'da nüfusa kayıtlı (34586430722 T.C Kimlik Nolu) Yurıy ve Madına'dan olma, 10.04.1986 doğumlu ULZANA ŞAHİNile aynı hanedeBsn:6'de nüf. Kayıtlı (54976386378 T.C Kimlik Nolu) Mehmet Şerif ve Türkan'den olma, 01.05.1977 doğumlu İMAD ŞAHİN'in Türk Medeni Kanunun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 43489447676 T.C. Nolu 20.03.2008 doğumlu Muhammed Şerif Şahin ve 26699667034 T.C. Nolu 19.10.2013 Doğumlu Türkan Şahin'in velayetinin davacı anneye verilmesine,

3-Müşterek çocuklar ile davalı baba arasında her ayın birinci ve üçüncüCumartesi günü saat 10 ile saat 18.00 Arasındaşahsi ilişki tesisine,

4-Davacının yoksulluk nafakası talebinin reddine,

5- 30.000,00 TL manevi ve 50.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Her bir bir çocuk lehine ayrı ayrı olmak üzere dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 2.000,00 TL tedbir nafakası takdiri ile, hükmün kesinleşmesinden sonra iştirak nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak velayeten davacıya verilmesine, nafakaların ayrı ayrı her yıl ÜFE oranında artırılmasına,

7-Adli yardım kapsamında muaf tutulan ve alınması gereken 80,70 TL başvurma harcı ile 269,85 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

8-Adli yardım kapsamında devletçe ödenen toplam 7264,90 TL(posta giderleri, ilan ücretleri) yargılama giderlerinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı) davacı vekilinin e duruşma ile yüzüne karşı verilen karar verildiği,

Yine mahkememizin 19/07/2023 tarihli ek kararı ile ;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

Davacı vekilinin talebinin kabulü ile mahkememiz 14/07/2023 tarihlihükmün HMK'nun 305/A Maddesi uyarınca tamamlanmasına,

1-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 9.200,00 TL vekalet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Ek kararın taraflara tebliğine,

Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı)dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildiği,

Mahkememizce verilen gerekçeli kararın ve ek kararın adresi tespit edilemeyen davalı İMAD ŞAHİN'e ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla iş bu karar davalı İMAD ŞAHİN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19/07/2023

Basın No: ILN01864366

#ilan.gov.tr