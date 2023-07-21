BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2022/306 Esas sayılı dosyasında, adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi BERGKAMEN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ olan davalı HAYRİYE SAVAŞ 'a (ALİ kızı, 1961 doğumlu) dava dilekçesinin ve tensip zaptı, son duruşma zaptı ve Dahili davalı dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; "Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müteveffa MEHMET BAKAR'ın 03.06.2018 tarihinde vefat etmesiyle müteveffanın terekesi kül halinde, mirasçılarına geçtiğini, İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi, 2422 Ada, 1 Parsel'de kain tarlaniteliklitaşınmaz, İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi, 2367 Ada, 17 Parsel'de kain tarla nitelikli taşınmaz, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 66 Ada, 5 Parsel'de kain arsa nitelikli taşınmaz, Erzincan ili, Tercan ilçesi, Mercan köyü, 558 Parsel'de kain arsalı kerpiç ev niteliklitaşınmaz üzerindeki elbirliği ile mülkiyetinde bulunan ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, dava dilekçesine HMK 139. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde dava dilekçesine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın 07.12.2023 günü saat 09:45'e atılı bulunduğu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01864369

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