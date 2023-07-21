T.C. ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2023/300

Davacı HALET ALTAN ile davalı ASLAN ALTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Turak oğlu, 01/03/1965 Yozgat doğumlu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, tebliğe elverişli bir adresin tespit edilememiş olması sebebiyle dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Davacı tarafından aleyhinizde açılan boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma ve ferilerinin talep edildiği, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE davaya karşı cevap dilekçesi verilebileceği, süresi içinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, ilk itirazların ancak cevap dilekçesinde ileri sürülebileceği, cevap dilekçesinde ayrıca davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıalar ile delillerini bildirmesi gerektiği, bildirilmemesi halinde ise bu eksikliğin cevaba cevap dilekçesi verilmesi halinde ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, bu aşamadan sonra iddia veya savunmanın genişletilemeyeceği yahut değiştirilemeyeceği, iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümlerinin saklı olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01864398

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