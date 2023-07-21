T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2022/701

C. SAVCILIĞI ESAS NO :2022/19821

SANIK : KERİM KIRNAPCI, Bayram ve Halime oğlu, 29/07/1992 HERTEN/ALMANYA doğumlu, ZONGULDAK, ÇAYCUMA, Yeni mah/köy nüfusunda kayıtlı. ANDIÇ SOK. NO:1/2 HAMİT KÖYÜ LEFKOŞE / K.K.T.C adresinde oturur. TC Kimlik No:34823297682

SUÇ : Esasen Bulundurulması Yasak Olmamakla Beraber Tehlike Arz Edebilecek Aletleri Spor Alanlarına Sokmak

SUÇ TARİHİ : 17/03/2022

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nun 18/04/2022 tarih ve 2022/19821 Esas sayılı iddianamesi ile eylemine uyan esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber arz edebilecek aletlerispor alanlarına sokmak suçundan :6222 SK 12/1-b. Maddesi Delaletiyle 13/2, 18/1,3,5-c,6,8,10, TCK53. ve 35/1maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile dava açılmış, suç gereği basit yargılama usulüne kaydı yapılan dosyamızda sanığa "İddianamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde beyan ve savunmalarınızı yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aksi takdirde savunma yapmaktan ve beyan sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,beyan ve savunma için verilen 15 günlük süre dolduktan sonra Mahkememizce duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususları tebliğ ve ihtar olunur" şeklinde tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın basın ilan kurumu aracılığıyla Türkiye geneli ilk beş gazeteden birinde yayınlanmasından (15) onbeş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan olunur. 24/01/2023

Basın No: ILN01864819

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