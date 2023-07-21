T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/862 Esas

DAVALI : MAKIKO YODA ABAKA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat aşamasının bittiği anlaşılmakla HMK nın 186/1 maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunan 10/10/2023 günü saat: 14:35'te mahkemede hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu tarafınıza ihtar olunur.

Basın No: ILN01864505

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