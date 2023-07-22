AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

SIR NO MAHALLE/ADRES ADI PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 İSTANBULLUOĞLU 368 27 1.118,90 M² 2.000,00 TL (M²) 68.000,00 TL

-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 nci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satışı yapılacaktır.-İhale 07/08/2023 Pazartesi günü saat: 14.00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.- İhale ile satılacak olan taşınmaz;-İhaleye katılacaklardan;Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,Belediyeye borcu yoktur yazısı,-İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar Belediye Veznelerine ve Halk Bankası nezdindeki TR40 0001 2009 7900 0007 0000 01 nolu hesabına yatırılabilir.-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 21/07/2023Uzm. Dr. Nezih YALÇINBelediye Başkanı

Basın No: ILN01865754

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