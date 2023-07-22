T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/904

Davacı Rukiye KURTvekilince davalı Harun ARDIÇ aleyhine ikame edilen VELAYET davasının yapılan yargılamasısırasında verilen ara kararı uyarınca. Davacı vekili dava dilekçesinde,tarafların evli iken 16/02/2012 tarihinde boşandıklarını, boşanmanın olduğu tarihte davacınınhamile olduğunu ancak bu durumu davacının da bilmediğini ve boşanmadan sonra da 18/11/2012 tarihinde dünyaya Muhammet İbrahim ARDIÇ isimli çocuğun dünyaya geldiğini, boşanma kararı ile de bu çocukla ilgili karar verilmemesi nedeniylebu çocuğun velayetinin askıda kalması nedeniyledava konusu çocuk olan 18/11/2012 d.lu, 32950655948 TC kimlik noluMUHAMMET İBRAHİM ARDIÇ'ın velayetinin davacı annesi Rukiye KURT'a verilmesinekarar verilmesini talep ve dava etmiştir.Dosyamız davalısı olan Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak mahallesihane: 28 de kayıtlı bulunanİbrahim ve Halide oğlu, 18/02/1988 D.lu, 13763292452 TC kimlik nolu HARUN ARDIÇ'ayukarıda özetiyazılı dava dilekçesi vetensip zaptınıniçeriği olan 6100 Sayılı HMK nun 122. Maddesi uyarınca iş bu dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde varsa davaya karşı itiraz, delil ve beyanlarını bildirmek üzere süre verilmesine dair ihtarlı - meşruhatlı davetiye içeriğinin ilanen davalıya tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanözetinin gazetedeyayınlandığı tarihten itibaren 8. Gündava dilekçesi veihtarlı -meşruhatlı davetiye içeriğine ilişkin tensip zaptının davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanolunur.

Basın No: ILN01865752

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