T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/394 Esas

Davacı İBRAHİM HALİL YILMAZ ile Davalılar NİZİP MALİYE HAZİNESİ, NİZİP BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIaleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında verilen ara kararı uyarınca; Dava konusu Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kurucahüyük Mahallesinde (Köyünde) 152 ada 3 parsel sayılı taşınmazın doğu cephesinde yer alan vedava dilekçesi ekinde "A" notasyonu ile gösterilen kısım için İBRAHİM HALİL YILMAZ tarafından MK.nun 713.maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur. 04/04/2023

Basın No: ILN01865567

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