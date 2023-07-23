T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/193 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından Davalı SIDIKA ATEŞ vd. aleyhine Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç Mah. 1087 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının TEDAŞ adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının TEDAŞ adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır. ESAS NO: 2023/194

Davacı TEDAŞ tarafından Davalı FATMANA ORÇUN aleyhine Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç Mah. 1088 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının TEDAŞ adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının TEDAŞ adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO: 2023/195

Davacı TEDAŞ tarafından Davalı AYŞE ABUR aleyhine Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç Mah. 1088 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının TEDAŞ adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının TEDAŞ adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO:2023/196

Davacı TEDAŞ tarafından Davalı , YAŞAR ATUM aleyhine Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülağaç Mah. 1053 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının TEDAŞ adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının TEDAŞ adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ 'A yöneltilebileceği,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarın irtifak tesisi ve mülkiyet kamulaştırmasının TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası T.A.O. Aksaray Kültür Park Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda bildirilen esas sayılarına dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01864818

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