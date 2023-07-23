T.C. GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/40-41-42-43-44-47-48-49-50-51-52 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Davacı D.S.İ tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numaraları, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescili talepli dava açılmıştır.

2-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların m² birimleri aşağıda belirtilmiştir.

3-Kamulaştırma D.S.İ tarafından yapılmaktadır.

4-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya maddi yazım hatalarına karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.

5-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet D.S.İ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

6-Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde bulunan kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

7-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası/Gökçebey Şubesi'ne yatırılacağı,

8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numaralarına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

9-Duruşmanın 2023/41-42-43-44-47-48-49-50-52 Esas sayılı dosyalarının 06/10/2023 günü 2023/40-51Esas sayılı dosyalarının 12/01/2024 günü yapılacağı,

10-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

İl İlçe Köy Ada/Parsel Alan m² Kamulaştırılacak Alan m² Malik Esas No Zonguldak Gökçebey Örmeci 111 ada

48 parsel 140,75 140,75 Makbule Bayraklı

Ekrem Bayraklı

Cevdet Bayraklı

Ayşe Bayraklı

Tahir Bayraklı

Nazmiye Yallı

Hüseyin Bayraklı

Ali Bayraklı

Esma Bostancı

Sevim Bayraklı

Sevinç Eren

Nazire Yılmaz 2023/40 Zonguldak Gökçebey Örmeci 101 ada

56 parsel 106,00 106,00 Arslan Durdu

Mahmut Durdu

Muhittin Durdu

Mustafa Durdu

Necla Durdu

Cemal Başer 2023/41 Zonguldak Gökçebey Örmeci 111 ada

31 ve 32 parsel 111 ada 31 parsel 127,83

111 ada 32 parsel 234,60 111 ada 31 parsel 127,83

111 ada 32 parsel 234,60 Emine Bayraklı

Hidayet Durdu

Yusuf Durdu

Gülizar Öztürk

İlyas Durdu

Şafika Erdi 2023/42 Zonguldak Gökçebey Örmeci 101 ada

55 parsel, 58 ve 60 parsel 101 ada 55 parsel 89,26

101 ada 58 parsel 307,19

101 ada 60 parsel 138,35 101 ada 55 parsel 89,26

101 ada 58 parsel 307,19

101 ada 60 parsel 138,35 Neriman Aktaş

Rıza Durdu 2023/43 Zonguldak Gökçebey Örmeci 101 ada

65 parsel 48,18 48,18 Arif Uzunel

Veli Uzunel 2023/44 Zonguldak Gökçebey Örmeci 111 ada

30 parsel 381,41 381,41 Neriman Aktaş 2023/47

Zonguldak Gökçebey Örmeci 101 ada

64 parsel 38,18 38,18 Akif Uzunel 2023/48

Zonguldak Gökçebey Örmeci 101 ada

63 parsel 94,92 94,92 Recep Durdu 2023/49

Zonguldak Gökçebey Örmeci 101 ada

59 ve 61 parsel 101 ada 59 parsel 415,19

101 ada 61 parsel 93,57 101 ada 59 parsel 415,59

101 ada 61 parsel 93,57 Cemal Başer 2023/50

Zonguldak Gökçebey Örmeci 101 ada

53 parsel 86,28 86,28 Nuri Durdu 2023/51

Zonguldak Gökçebey Örmeci 101 ada

51 parsel 142,95 142,95 Feyzullah Durdu 2023/52

Basın No: ILN01865200

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