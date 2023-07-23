T.C. GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/40-41-42-43-44-47-48-49-50-51-52 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
1-Davacı D.S.İ tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numaraları, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescili talepli dava açılmıştır.
2-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların m² birimleri aşağıda belirtilmiştir.
3-Kamulaştırma D.S.İ tarafından yapılmaktadır.
4-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya maddi yazım hatalarına karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.
5-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet D.S.İ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
6-Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde bulunan kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,
7-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma Bedelinin Ziraat Bankası/Gökçebey Şubesi'ne yatırılacağı,
8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numaralarına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
9-Duruşmanın 2023/41-42-43-44-47-48-49-50-52 Esas sayılı dosyalarının 06/10/2023 günü 2023/40-51Esas sayılı dosyalarının 12/01/2024 günü yapılacağı,
10-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
|İl
|İlçe
|Köy
|Ada/Parsel
|Alan m²
|Kamulaştırılacak Alan m²
|Malik
|Esas No
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|111 ada
48 parsel
|140,75
|140,75
|Makbule Bayraklı
Ekrem Bayraklı
Cevdet Bayraklı
Ayşe Bayraklı
Tahir Bayraklı
Nazmiye Yallı
Hüseyin Bayraklı
Ali Bayraklı
Esma Bostancı
Sevim Bayraklı
Sevinç Eren
Nazire Yılmaz
|2023/40
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|101 ada
56 parsel
|106,00
|106,00
|Arslan Durdu
Mahmut Durdu
Muhittin Durdu
Mustafa Durdu
Necla Durdu
Cemal Başer
|2023/41
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|111 ada
31 ve 32 parsel
|111 ada 31 parsel 127,83
111 ada 32 parsel 234,60
|111 ada 31 parsel 127,83
111 ada 32 parsel 234,60
|Emine Bayraklı
Hidayet Durdu
Yusuf Durdu
Gülizar Öztürk
İlyas Durdu
Şafika Erdi
|2023/42
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|101 ada
55 parsel, 58 ve 60 parsel
|101 ada 55 parsel 89,26
101 ada 58 parsel 307,19
101 ada 60 parsel 138,35
|101 ada 55 parsel 89,26
101 ada 58 parsel 307,19
101 ada 60 parsel 138,35
|Neriman Aktaş
Rıza Durdu
|2023/43
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|101 ada
65 parsel
|48,18
|48,18
|Arif Uzunel
Veli Uzunel
|2023/44
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|111 ada
30 parsel
|381,41
|381,41
|Neriman Aktaş
|2023/47
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|101 ada
64 parsel
|38,18
|38,18
|Akif Uzunel
|2023/48
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|101 ada
63 parsel
|94,92
|94,92
|Recep Durdu
|2023/49
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|101 ada
59 ve 61 parsel
|101 ada 59 parsel 415,19
101 ada 61 parsel 93,57
|101 ada 59 parsel 415,59
101 ada 61 parsel 93,57
|Cemal Başer
|2023/50
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|101 ada
53 parsel
|86,28
|86,28
|Nuri Durdu
|2023/51
|Zonguldak
|Gökçebey
|Örmeci
|101 ada
51 parsel
|142,95
|142,95
|Feyzullah Durdu
|2023/52
Basın No: ILN01865200
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