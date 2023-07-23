T.C. ISPARTA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/118 KARAR NO : 2023/158Yoklama kaçağı suçundan Mahkememizin 23/03/2023 tarih ve 2023/118 Esas, 2023/158 Karar ile sanık Yavuz YILMAZ hakkında 1632 sayılı yasanın 63/1-a-son maddesi, TCK.nun 62, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince 3.000,00 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık Yavuz YILMAZ'a kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında da tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi Mahkememize göndermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, yasa yoluna gidilmemesi halinde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01865059

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