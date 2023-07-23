T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/542 Esas 21/07/2023

Konu : Gaiplik 2. ilanı

GAİPLİK İLANI

Davacı HAZİNE ile Davalı MEHMET OĞLU HÜSEYİN VE MEHMET OĞLU ALİ KAYYIMI TEKİRDAĞ DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Dava konusu;Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündüzlü Köyü 858 Parselsayılı taşınmazın 1/2 hisse maliki Mehmet Oğlu Hüseyin ve aynı taşınmazda yine 1/2 hisse maliki Mehmet oğlu Ali'nin yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamamış olup,Gaipliği istenilen kişiler hakkında bilgisi olan kişiler var ise; işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 06/02/2024 günü saat 09:05'de yapılacak duruşmasına kadar mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıslardan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaipliğine ve taşınmazın Hazine'ye intikaline karar verileceği hususu 2. Kez ilan olunur. 21/07/2023

Basın No: ILN01865112

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