KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacılar , AYŞE AKYOL, DURAN KÖMÜRCÜ, ELİFE MAZI, GÜLÜSTAN MAZI, HANIM DAŞ, HÜSEYİN KÖMÜRCÜ, İBRAHİM KÖMÜRCÜ, İBRAHİM KÖMÜRCÜ, MUSTAFA KÖMÜRCÜ, RAMAZAN KÖMÜRCÜ, SALMAN KÖMÜRCÜ ileDavalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Dulkadiroğlu ilçesi Tevekkeli Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve Fen bilirkişi'nin 05/08/2021 tarihli Bilirkişi rapor ve krokisinde A harfi ile gösterilen toplamda 40.082,29m² olan, Dava konusu taşınmazın doğusu, batısı ve kuzeyi: kadastro harici boşluk ve güneyi: 153 ve155 parseller iken 3402/22-a uygulama çalışmalarında 101 ada 6 ve 3 parsel olan taşınmazlar ile cevrilidir. Dava konusu taşınmazı davacı İbrahim ve Duran oğlu 1969 oğlu T.C.:45421648790 nolu AYŞE AKYOL, Salman ve Meryem oğlu, 1934 doğ. T.C.:23047983488 nolu DURAN KÖMÜRCÜ, Salman ve Ayşe kızı, 1931 doğ. T.C.:24520934324 nolu ELİFE MAZI, İbrahim ve Duran kızı, 1968 doğ. TC.:24772925996 nolu GÜLÜSTAN MAZI, İbrahim ve Duran oğlu, 1962 doğ. T.C.:24016951132 HANIM DAŞ, İbrahim ve Duran oğlu, 1952 doğ. T.C.:23044983542 nolu HÜSEYİN KÖMÜRCÜ, Mustafa ve Durdu oğlu, 1943 doğ. T.C.:23035983834 nolu İBRAHİM KÖMÜRCÜ, İbrahim ve Duran oğlu, 1955 doğ. T.C.:23041983606 İBRAHİM KÖMÜRCÜ,İbrahim ve Duran oğlu, 1963 doğ. T.C.:23029984052 MUSTAFA KÖMÜRCÜ, İbrahim ve Duran oğlu, 1957 doğ. T.C.:23038983770 nolu RAMAZAN KÖMÜRCÜ, İbrahim ve Duran oğlu, 1962 doğ. T.C.:23032983998 nolu SALMAN KÖMÜRCÜ, kendiadına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/426-Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01866108

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