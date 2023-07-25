T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/135 Esas

KARAR NO : 2023/157

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı04/04/2023 tarihli gerekçeli karar ile sanık Serkan Topal hakkında TCK.'nın 158/1-f-son, 43/1, 62/1-2maddeleri gereğince müşteki Emin Ahmadov'a karşı cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı,

sanık SERKAN TOPAL hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f, 158/1.f maddeleri uyarınca netice olarak MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, 10020 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin

1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, TEBLİĞ tarihinden 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanakla tespit edilen beyanı ve imzası Hakim tarafından onaylanmak kaydıyla istinaf yasa yolu açık olmak üzere ve 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 13.07.2023

Basın No: ILN01866244

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