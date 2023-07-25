T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

2022/305 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2022/305 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
21 ADET TAŞINMAZIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Taşınmaz Şile merkezden yaklaşık 26/28 km mesafede doğu yönde Kurfallı mahallesinde yerleşik alanı dışında ve doğu yönünde kalmaktadır. Parselin bulunduğu bölge gelişme alanındadır. Bu alanda kısmen elektrik ve alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Bir kısmında ise herhangi bir yol bağlantısı, alt yapı hizmetleri, elektirik, içme suyu ve doğalgaz, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Bulundukları yerlerde yer yer tek katlı demontabl tipte hafif inşaat malzemeleri ile bağ evi, baraks, depo gibi küçük ölçülerde münferit konaklamalar vardır. Tamamının bulunduğu bölge, toprak yapısı açısından killi-tınlı ve kumlu, tarım toprağı özelliklerinde, tarım yapılabilir niteliktedir. Tarla vasıflıdır. tamamının hali haır durumunda üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır. Yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. Parselde yer yer çalı türü yabani yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. İmar planında belirtildiği gibidir.Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır.
AŞAĞIDA ÜZERİNDE AĞAÇ OLAN PARSELLER
Kumlu-tınlı-killi toprak yapısındaki parsellerde bulunan ağaçların, yaşları, büyüklükleri ve mevcut
durumları/formları, fizyolojisi,bakım,besleme ve budama durumları, bölgeye olan adaptasyonları ve peyzaj özellikleri ile değeri:
7/1:ADA NO: 2113-PARSEL NO:310:62 ocak fındık,değeri:62ad*200TL/ocak: 12.400,00TL.
7/2:ADA NO: 2113-PARSEL NO:301:44 ocak fındık,değeri:44ad*200TL/ocak: 8.800,00TL.
7/3:ADA NO: 2114-PARSEL NO:50:33 ocak fındık,değeri:33ad*200TL/ocak: 6.600,00TL.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
ÖZELLİKLERİ :
İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, HARMAN BAYIRI Mevkii, 2120 Ada, 139 Parsel, Şile merke ...Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. borçlu hissesine düşen alanı 384,31 m2 dir
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Harmanbayılı Mevkii 2120 Ada 139 Parsel Sayılı Taşınmaz. Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.921,56 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı TT-4 rumuzulu Turizm Tesis Alanında Kalmaktadır. Taşınmazın yol bağlantısı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 576.468,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 11:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 11:16
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, SAZGEYİM Mevkii, 2105 Ada, 15 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 525,96 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Sazgeyim Mevkii 2105 Ada 15 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.629,78 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI, KISMEN DE İMAR YOLUNDA KALMAKTA OLUP, PARSELİN İHDAS İŞLEMİ BULUNMAKTADIR.
Kıymeti : 525.956,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 11:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 11:36
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, SAZGEYİM Mevkii, 2105 Ada, 12 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 519,24 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Sazgeyim Mevkii 2105 Ada 12 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.596,18 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN ORMAN, KISMEN GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI, KISMEN DE İMAR YOLUNDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 519.236,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 12:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 12:06
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, HARMANBAYIRI Mevkii, 2120 Ada, 92 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 341,47 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Harmanbayırı Mevkii 2120 Ada 92 Parsel Sayılı Taşınmaz. Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.707,36 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TT-4 RUMUZLU TURİZM TESİS ALANINDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 512.208,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 13:32
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, SAZGEYİM Mevkii, 2105 Ada, 21 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 495,96 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Sazgeyim Mevkii 2105 Ada 21 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.479,79 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN ORMAN, KISMEN GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI, KISMEN DE İMAR YOLUNDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 495.958,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 13:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 13:52
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ARDIÇ BUCAĞI Mevkii, 2116 Ada, 41 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 236,32 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Ardıç Bucağı Mevkii 2116 Ada 41 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.181,61 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı TT-4 rumuzlu turizm tesis alanında kalmaktadır. Taşınmazın yol bağlantısı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 354.483,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
7 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 14:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:13
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, DOMBAYRAKACAĞI Mevkii, 2118 Ada, 37 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 181,49 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Dombaybakacağı Mevkii 2118 Ada 37 Parsel Sayılı TaşınmazŞile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 907,44 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN PARK ALANINDA, KISMEN DE TT-4 RUMUZLU TURİZM TESİS ALANINDA KALMAKTADIR. TAŞINMAZIN YOL BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR.
Kıymeti : 272.232,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
8 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 14:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:33
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ÇEVREK Mevkii, 2113 Ada, 310 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 330,85 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Çevrek Mevkii 2113 Ada 310 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.654,23 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 167.903,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
9 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 14:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:53
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ÇEVREK Mevkii, 2113 Ada, 298 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 308,13 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Çevrek Mevkii 2113 Ada 298 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.540,66 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN YOL KORUMA KUŞAĞINDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR. TAŞINMAZIN YOL BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR.
Kıymeti : 154.066,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
10 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:43
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, KAVAKLAR Mevkii, 2114 Ada, 50 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 284,30 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Kurfallı Mah. 2114 Ada 50 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.421,52 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR. TAŞINMAZIN YOLA BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR.
Kıymeti : 143.472,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
11 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:03
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, SAZGEYİM Mevkii, 2105 Ada, 23 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 143,42 m²dir
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Sazgeyim Mevkii 2105 Ada 23 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 717,09 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI, KISMEN DE İMAR YOLUNDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 143.418,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
12 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:23
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ÇAMUR TARLA Mevkii, 2111 Ada, 203 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 259,62 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Çamurtarla Mevkii 2111 Ada 203 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.298,11 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTA OLUP TAŞINMAZIN YOL BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR. TAŞINMAZ TAŞKIN ALANINDAN ETKİLENMEKTEDİR.
Kıymeti : 129.811,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
13 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:53
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ADATARLA Mevkii, 2114 Ada, 180 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 238,41 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Adatarla 2114 Ada 180 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.192,03 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA, KISMEN DE DERE TAŞKIN SINIRINDAN ETKİLENMEKTEDİR. TAŞINMAZIN YOL BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR.
Kıymeti : 119.203,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
14 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 12:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 12:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 12:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 12:23
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ARDAÇ BUCAĞI Mevkii, 2113 Ada, 410 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 200,26 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Ardıç Bucağı Mevkii 2113 Ada 410 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.001,31 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 100.131,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
15 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 13:31
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, YAKUPLU KARŞISI Mevkii, 2111 Ada, 81 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 190,17 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Yakuplu Karşısı Mevkii 2111 Ada 81 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 950,87 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 95.087,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
16 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 13:51
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, YAKUPLU KARŞISI Mevkii, 2111 Ada, 38 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 182,64 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Yakuplu Karşısı Mevkii 2111 Ada 38 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 913,19 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR. TAŞINMAZ TAŞKIN ALANINDAN ETKİLENMEKTEDİR.
Kıymeti : 91.319,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
17 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 14:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 14:11
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ÇEVREK Mevkii, 2113 Ada, 301 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 174,65 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Çevrek Mevkii 2113 Ada 301 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 873,26 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMENDE YOL KORUMA KUŞAĞI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR.
Kıymeti : 89.086,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
18 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 14:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 14:21
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ARDIÇ BUCAĞI Mevkii, 2114 Ada, 63 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 143,26 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Ardıç Bucağı Mevkii 2114 Ada 63 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 716,31 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 71.631,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
19 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 14:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 14:55
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, YAKUPLU KARŞISI Mevkii, 2111 Ada, 93 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 116,11 m²dir.
Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Yakuplu Karşısı Mevkii 2111 Ada 93 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 580,56 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KESMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 58.056,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
20 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 12:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 12:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 12:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 12:12
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, KAVAKLAR Mevkii, 2116 Ada, 75 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 79,11 m²dir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi Kavaklar Mevkii 2116 Ada 75 Parsel Sayılı Taşınmaz. Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 395,57 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 39.557,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
21 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 13:31
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ARDIÇ BUCAĞI Mevkii, 2114 Ada, 108 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 37,59 m²dir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi Ardıç Bucağı Mevkii 2114 Ada 108 Parsel Sayılı TaşınmazŞile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 187,93 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.
Kıymeti : 18.793,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 13:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 13:52
18/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01866497
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