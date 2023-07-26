KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/300 Esas

TMK 713 İLANI

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköyü 150 ada 7 parsel sayılı

taşınmaz

Davacılar Cemal ettin Sancar, Gülay Korkut, Murat Sancar, Vasfıye Sancarİle Davalı Kadıköyü Köy Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında dava konusu taşınmazın TMK'nun713/4-5. Maddeleri gereğince yerel gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;

Dava konusu edilen Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy Köyü 150 ada 7 parsel sayılı taşınmazın güney-batı bitişiğinde bulunan ekli gönderilen fen bilirkişi raporunda ve krokisinde 7/C harfi ile gösterilen 102,94 m2'lik alanın TMK. 713/4-5. maddeleri gereğince tescili istenildiğinden; taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/06/2023

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Basın No: ILN01867378

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