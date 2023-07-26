T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak İstimlak Müdürlüğü TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince 15.08.2023 Salı günü saat 11:45'de belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda kapalı zarf usulü ile satılacaktır.
|İLÇE
|KÂĞITHANE
|MAHALLE
|GÜRSEL
|PAFTA
|H-117
|ADA
|8899
|PARSEL
|40
|YÜZÖLÇÜM
|418,35 m2
|NİTELİK
|ARSA
|SATIŞ HİSSESİ
|TAM
|ŞAGİLİ
|AHMET TURAN ÇAPRAZ-ŞEHZADE ÇAPRAZ-GÜLÜZAR KARASOY-HÜSEYİN ÇAPRAZ-YILDIZ GÖLEK-DUDU ÇAPRAZ-İSMİHAN ÇAPRAZ-SİBEL GÜNGÖREN-BEKİR ÇAPRAZ-SERAP HANOĞLU-SEDA AKTAŞ-DAMLA CEYLAN-YAĞMUR KEYFCİ-TOPRAKCAN ÇAPRAZ-GÜLFİDAN SOYLU-RIZA GÖBÜÇ
TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
8.367.000,00 TL 2.510.100,00 TL
- İhaleye ait şartname, 14.08.2023 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 12.550,50 (onikibinbeşyüzelliTLelliKRŞ) TL bedelle alınabilir.
- Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 14.08.2023 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
- Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2023 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 15.08.2023 Salı günü saat 11:45'de belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,
- Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN01866705
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