T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 08.08.2023 Salı günü saat 11:30'da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.
|İLÇE
|KÂĞITHANE
|MAHALLE
|SULTAN SELİM
|PAFTA
|F-122
|ADA
|5229
|PARSEL
|37
|YÜZÖLÇÜM
|172,94 m2
|NİTELİK
|ARSA
|SATIŞ HİSSESİ
|TAM
|ŞAGİLİ
|EMİNE BALCI – HABİBE KARA – MEHMET BALCI – NARHANIM GENÇ – MERVE BALCI – ALİ GENÇ – AHMET GENÇ – MUHAMMET GENÇ – FATMA GENÇ – KEVSER YÜCE – FİLİZ BALCI
TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
3.458.800,00 TL 1.037.640,00 TL
- İhaleye ait şartname, 07.08.2023 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 5.188,20 (beşbinyüzseksensekizTLyirmiKRŞ) TL bedelle alınabilir.
- Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 07.08.2023 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
- Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2023 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 08.08.2023 Salı günü saat 11:30'da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,
- Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN01866686
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