FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul İli, Fatih İLÇESİ, HASAN HALİFE MAHALLESİ, 2032 ADA 70 PARSEL NUMARASINDA KAYITLI TAŞINMAZIN 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 15/2. MADDESİ UYARINCA PAY SATIŞI HAKKINDAMuhataplar: Sn. Ayşe Raciha ÖKE, Sn. Ayşe KIZILIRMAK, Sn. Ekrem MAVİGÖZ, Sn. İbrahim ERKASAP, Sn. Cemil KONTUR, Sn. Hasan DOĞU, Sn. Fatma KIVILCIM, Sn. Mustafa BAŞER, Sn. Mehmet Hilmi ERKESKİN mirasçısı Ali Atilla ERKESKİN, Sn. Ahmet KIVILCIM, Sn. Asuman DOĞMAZ, Sn. Şeref KALYONCU, Sn. Şener KALYONCU, Sn. Ali YOKUŞ, Sn. Emine YOKUŞ, Sn. Sema GÜNAY, Sn. Fikret YOKUŞ, Sn. Durdu Mükerrem YOKUŞ, Sn. Metin YOKUŞ, Sn. Gülden YOKUŞ, Sn. Çiğdem YOKUŞ, Sn. Murat YOKUŞ, Sn. Cemile Tülay TABAKÇI, Sn. Gülay KOÇAK, Sn. Nazire KOÇAK, Sn. Ayhan KOÇAK, Sn. Aydan KIZILARSLAN, Sn. Ayfer GÜR, Sn. Aylin KOÇAK, Sn. Nasip KOÇAK, Sn. Didem KOÇAK, Sn. Esra Yorulmaz, S. Dilek KOÇAK, Sn. Mesut ACAR, Sn. Faruk ACAR, Sn. Şeyma ACAR BULUTOĞLU, Sn. Ender ÜLGEN, Sn. Pınar TURHAN
|Ad/Soyad
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|AHMET KIVILCIM
|TR11 0001 0009 6064 1354 2350 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|ALİ YOKUŞ
|TR32 0001 0090 1048 8640 3050 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|ASUMAN DOĞMAZ
|TR57 0001 0090 1048 8639 8050 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|AYDAN KIZILARSLAN
|TR03 0001 0090 1008 4767 8050 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|AYFER GÜR
|TR80 0001 0009 6004 3465 6150 39
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|AYHAN KOÇAK
|TR04 0001 0009 6061 5303 6250 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|AYLİN KOÇAK
|TR62 0001 0009 6051 6742 0550 04
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|AYŞE KIZILIRMAK
|TR74 0001 5001 5801 8025 1779 37
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|AYŞE RACİHA ÖKE
|TR03 0001 5001 5801 8025 1780 51
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|CEMİL KONTUR
|TR72 0001 5001 5801 8025 1776 82
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|CEMİLE TÜLAY TABAKÇI
|TR77 0001 0090 1049 1724 0050 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|ÇİĞDEM YOKUŞ
|TR56 0001 0009 6093 1158 7250 03
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|DİDEM KOÇAK
|TR26 0001 0009 6004 0318 2050 19
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|DİLEK KOÇAK
|TR71 0001 0009 6070 0283 4450 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|DURDU MÜKERREM YOKUŞ
|TR43 0001 0009 6052 0465 7250 05
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|EKREM MAVİGÖZ
|TR89 0001 5001 5801 8025 1778 61
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|EMİNE YOKUŞ
|TR81 0001 0009 6038 4984 2050 03
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|ENDER ÜLGEN
|TR94 0001 0009 6055 3873 6650 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|ESRA YORULMAZ
|TR19 0001 0090 1039 7637 1050 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|FARUK ACAR
|TR06 0001 0009 6058 1685 7550 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|FATMA KIVILCIM
|TR02 0001 5001 5801 8025 1774 87
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|FİKRET YOKUŞ
|TR77 0001 0009 6079 0820 2150 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|GÜLAY KOÇAK
|TR50 0001 0009 6093 8322 8350 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|GÜLDEN YOKUŞ
|TR47 0001 0009 6065 7659 2150 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|HASAN DOĞU
|TR66 0001 5001 5801 8014 6354 42
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|İBRAHİM ERKASAP
|TR41 0001 5001 5801 8025 1777 55
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|MEHMET HİLMİ ERKESKİN
|TR11 0001 5001 5801 8025 1781 98
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|MESUT ACAR
|TR19 0001 0009 6005 8416 9350 13
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|METİN YOKUŞ
|TR46 0001 0009 6026 3785 8850 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|MURAT YOKUŞ
|TR22 0001 0090 1048 8640 5050 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|MUSTAFA BAŞER
|TR16 0001 5001 5801 8025 1774 29
|VAKIF BANKASI VATAN CADDESİ ŞUBESİ
|NASİP KOÇAK
|TR51 0001 0009 6025 2554 9950 22
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|NAZİRE KOÇAK
|TR12 0001 0009 6047 9469 4850 28
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|PINAR TURHAN
|TR95 0001 0009 6054 9417 4250 37
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|SEMA GÜNAY
|TR90 0001 0009 6039 8304 6050 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|ŞENER KALYONCU
|TR26 0001 0009 6073 4747 0450 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|ŞEREF KALYONCU
|TR62 0001 0090 1048 8639 7050 01
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
|ŞEYMA ACAR BULUTOĞLU
|TR07 0001 0009 6046 0211 6650 02
|ZİRAAT BANKASI AKDENİZ CADDESİ ŞUBESİ
Basın No: ILN01866743
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