T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 11:10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 11:25

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 11:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 12:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satışa konu taşınmazlar İstanbul ili, Kartal ilçesi, Cevizli mahallesi, 10201 ada, 447 parselde bulunan, Cevizli mahallesi, Çiftepınar sokak, 9 nolu, Dap Adam Kule Projesinde yer alan 240, 241, 269 ve 283 nolu mesken nitelikli bağımsız bölümlerdir. Ana taşınmazın özellikleri satışa konu taşınmazların bulunduğu bina 2 bodrum kat + zemin kat + 27 normal kattan oluşan toplamda 30 katlı bir binadır. Binada 362 bağımsız bölüm bulunmakta ve toplam inşa alanı 30632,23 m2 den oluşmaktadır. Betonarme tarzında inşa edilen bir bina olup, birinci ve ikinci bodrum katlarda kapalı otopark, teknik hacimler, zemin katta bina girişi, 19 dükkan ve 27 normal katta farklı ölçeklerde 342 adet mesken nitelikli taşınmaz bulunmaktadır. Binada bir adet kafetarya yer almaktadır. Binanın dış cephesi cam kaplamadır. Ana giriş kapısı alüminyum çerçeveli ve camlıdır. Isınma sistemi doğalgaz yakıtlı, merkezi sistem pay ölçerlidir. Bina giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Ayrıca asansörler, yangın merdiveni ve kapalı otopark yer almaktadır.Kartal Cevizli mahallesi, Kuzeybatısında bulunmakta, Çifteçınar sokak ile Kırıkkale sokağa cephelidir. Yakın çevresinde eğitim kurumları, Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anadolu Adliye Sarayı, İbadethaneler, Alışveriş Merkezleri bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu Dap Adam Kule projesinde tüm belediye hizmetlerinden faydalanılmakta olup elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri mevcuttur. Toplu taşıma imkanlarından yararlanılan bir bölgede yer almaktadır.Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi, 10201 ada, 447 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 t.t'li 1/1000 ölçekli Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında; 5/A/3, 0.20- 0.40/1.75, Yençok=15 kat (52.50 mt) yapılanma şartlarında, Konut+Ticaret alanında kalmaktadır.Cevizli Mahallesi, Çiftepınar Sokak, Dap Adam Kule, No:9, D:240, D:241, D: 269, D:283 Kartal / İSTANBULİstanbul İli,Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi, 10201 Ada, 447 Parsel sayılı, 6.398,68 m² arsa miktarlı Ofis Ve İşyeri Olan Betonarme Apartman Ve Arsası vasıflı ana taşınmazın 19. kat, 240 no'lu, Mesken nitelikli ve 4617/1250000 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1 (Tam) hissesi.Taşınmaz 19. katta yer almakta olup, mesken niteliklidir. Güney ve Doğu cephelidir. 1 oda, salon, açık mutfak ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, ara kapılar panel kapı, pencere çerçeveleri PVC doğramadır. Tamamen panoramik deniz manzarasına sahiptir. 52,11 m2 kullanım alanlı ölçülmüştür. Salon ve oda zemini laminat parke, açık mutfak zemini seramik, mutfak dolapları lake olup, tezgah alt ve üstü dolaplarla donatılmıştır. Duşakabinli, dolaplı lavabolu ve WC li, zemini ve duvarları seramik kaplı banyo mevcuttur. Giriş kapısı çelik kapı, ara kapılar panel kapıdır. Isınma merkezi sistem doğalgaz payölçerli, panel radyatör sistemidir. Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Salon ve tüm odalar ampül ile aydınlatılmak üzere planlanmıştır. Mahal kullanımında söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.6.398,68 m24617/12500001.400.000,00 TL%1Tapu kaydındaki gibidir.İstanbul İli, Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi, 10201 ada, 447 parsel sayılı, 6.398,68 m² arsa miktarlı Ofis Ve İşyeri Olan Betonarme Apartman Ve Arsası vasıflı ana taşınmazın 19. kat, 241 nolu, Mesken nitelikli ve 4617/1250000 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1 (Tam) hissesi.1+1, açık mutfak, banyo ve WC şeklinde dizayn edilmiştir. Spot ışıklı olup, saten boyalıdır. Isınma merkezi sistem pay ölçerlidir. Deniz manzaralıdır. 52,11 m2 kullanım alanlı ölçülmüştür. Güney ve Batı cephelidir. Salon ve oda zemini laminat parke, mutfak zemini ile banyo zemin ve duvarları seramik kaplıdır.Giriş kapı çelik kapı, ara kapılar panel kapıdır. Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Salon ve tüm odalar ampül ile aydınlatılmak üzere planlanmıştır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Mahal kullanımında söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.6.398,68 m24617/12500001.200.000,00 TL%1Tapu kaydındaki gibidir.İstanbul İli, Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi, 10201 ada, 447 parsel sayılı, 6.398,68 m² arsa miktarlı Ofis Ve İşyeri Olan Betonarme Apartman Ve Arsası vasıflı ana taşınmazın 21. kat, 269 nolu, Mesken nitelikli ve 4617/1250000 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1 (Tam) hissesi.1+1, açık mutfak, banyo ve WC şeklinde dizayn edilmiştir. Spot ışıklı olup, saten boyalıdır. Isınma merkezi sistem pay ölçerlidir. Deniz manzaralıdır. 52,11 m2 kullanım alanlı ölçülmüştür. Güney ve Batı cephelidir. Salon ve oda zemini laminat parke, mutfak zemini ile banyo zemin ve duvarları seramik kaplıdır.Giriş kapı çelik kapı, ara kapılar panel kapıdır. Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Salon ve tüm odalar ampül ile aydınlatılmak üzere planlanmıştır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Mahal kullanımında söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.6.398,68 m24617/12500001.200.000,00 TL%1Tapu kaydındaki gibidir.İstanbul İli,Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi, 10201 ada, 447 parsel sayılı, 6.398,68 m² arsa miktarlı Ofis Ve İşyeri Olan Betonarme Apartman Ve Arsası vasıflı ana taşınmazın 22. kat, 283 nolu, Mesken nitelikli ve 4617/1250000 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1 (Tam) hissesi.1 oda, salon, açık mutfak, duşakabinli banyo ve WC den oluşmaktadır. Spot ışıklı olup, saten boyalıdır. Isınma merkezi sistem pay ölçerlidir. Deniz manzaralıdır. 52,11 m2 kullanım alanlı ölçülmüştür. Güney ve Batı cephelidir. Salon ve oda zemini laminat parke, mutfak zemini ile banyo zemin ve duvarları seramik kaplıdır.Giriş kapı çelik kapı, ara kapılar panel kapıdır. Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Salon ve tüm odalar ampül ile aydınlatılmak üzere planlanmıştır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Mahal kullanımında söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.6.398,68 m24617/12500001.200.000,00 TL%1Tapu kaydındaki gibidir.

21/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01867069

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