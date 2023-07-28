6306 SAYILI YASA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 15. MADDESİ GEREĞİ İLANEN TEBLİGAT

İLAN EDEN : KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu/İstanbul

0(212) 414 98 98

VEKİLİ : Av. Şenol Can TUNCER - Aynı Adreste

MUHATAP : BERAT KIVANÇ EĞİLMEZ (T.C. Kimlik No: 19*******66)

KONU : Sayın Muhatap, hissedarı bulunduğunuz "İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 889 ada, 1 parsel" sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümlere ilişkin 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 15/2 maddesi gereğince; tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde sözleşme imzalamanızın, aksi takdirde arsa paylarının satışı için ilgili kuruma başvuru yapılacağının ilanıdır.



Sayın muhatap, hissedarı bulunduğunuz "İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 889 ada, 1 parsel" sayılı taşınmazda diğer hissedarlar ile kanunda aranan 2/3 çoğunluk oranından fazla Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılacak olan kentsel dönüşüm uygulamalarına istinaden 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince sözleşme örneği anlaşma sağlanamayan hissedarlara tebliğ edilmiştir. Bilinen adresinizde tebligatın mümkün olmaması ve adres kayıt sisteminizde de tebliğe yeter adres kaydınızın bulunmaması nedeniyle tarafınızla sözleşme yapılması hususunda anlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeple, yönetmelik gereğince ilanen tebliğ yapılması zorunluğu hasıl olmuştur.



Sonuç olarak, "İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 889 ada, 1 parsel" sayılı taşınmaz üzerinde kâin riskli yapının yenilenmesi için yapılacak kentsel dönüşüm uygulaması ile ilgili olarak işbu ihtarname/ihbarnamenin ilanen tebliğinden itibaren 15 gün içinde "Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu/İstanbul" adresinde adınıza oluşturulacak olan Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi'ni inceleyerek KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi imzalamanızı, aksi halde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağını, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağını ilanen ihtaren/ihbaren bildiririz.

Basın No: ILN01867642

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