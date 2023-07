AK AS YAPI A.Ş.’DEN İHTARNAME

SAYIN; AYŞE ALTINORAK, HADİYE BAYRAK, SAMİYE AYTUR, MEHMET AYTUR, AHMET AYTUR, PENBE AYTUR, MURAT AYTUR, SİNAN AYTUR, NURAY AYTUR, SULTAN BAYRAK, PINAR BAYRAK, BÜLENT BAYRAK, MUSA BAYRAK, DİLEK BAYRAK, ADEM BAYRAK, ZEHRA AYTUR, AYTEN AYTUR, BEYHAN AYTUR, TURAN AYTUR VE BURHAN AYTUR.



İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1152 Ada, 31 Parsel(Eski parsel numaraları 19 ve 23) sayılı taşınmazdaki binalar 6306 Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup Kanunda belirtilmiş olan süreler içerisinde yıkılmıştır.

Sizlerin de hak sahibi olduğu işbu taşınmazda 09/06/2022 tarih 06789 yevmiye nolu sözleşme, 09/11/2022 tarih 14055 yevmiye nolu sözleşme, 10/06/2022 tarih 06890 yevmiye nolu sözleşme, 09/06/2022 tarih 06790 yevmiye nolu sözleşme, 14/06/2022 tarih 07082 yevmiye nolu sözleşme, 13/06/2022 tarih 06981 yevmiye nolu düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı noter onaylı inşaat sözleşmeleri ile AK AS YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(0111158312) ile anlaşma sağlanmıştır. Geçerliliği devam eden bu sözleşmeler ile 1152 Ada 31 parselde en az üçte iki çoğunluk sağlanarak karar alınmış olup sözleşmeyi imzalayan tüm maliklerin muvafakati ve vekaletleri firma yetkililerine verilmiştir.

Ancak hissedarı olduğunuz taşınmazın tapu kaydında ve nüfus müdürlüğünde yapılan araştırmalar neticesinde TC kimlik numarası, ikametgah vs bilgilerinize ulaşılamamıştır. Bu sebeple anlaşma şartlarını ihtiva eden teklifi 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre ilanen yapılmıştır.

TEKLİF: Genel şartları itibari ile paylaşım esasları %50 arsa sahipleri %50 müteahhit firma olmak üzere yapılan paylaşımda, AYŞE ALTINORAK, HADİYE BAYRAK, SAMİYE AYTUR, MEHMET AYTUR, AHMET AYTUR, PENBE AYTUR, MURAT AYTUR, SİNAN AYTUR, NURAY AYTUR, SULTAN BAYRAK, PINAR BAYRAK, BÜLENT BAYRAK, MUSA BAYRAK, DİLEK BAYRAK, ADEM BAYRAK, ZEHRA AYTUR, AYTEN AYTUR, BEYHAN AYTUR, TURAN AYTUR VE BURHAN AYTUR'A tapu hisseleri oranında hissedar olmak kaydı ile ortak bir daire isabet etmektedir. Bu daire: 1151 Ada 31 Parsel sayılı taşınmazda kain, Projede D Blok olarak gösterilen bina, zemin kat, kat brüt alanı 90m2 olan dairedir.



6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 2. Fıkrasında "(Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, toplantı yapılması gerekmeksizin ve herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir." hükmü yer almaktadır.





Bu bağlamda tarafınıza ilanen tebliğ edilen sözleşmenin imzalanması, inşaat ruhsatı aşamasında gerekli olan tüm muvafakatname ve vekaletlerin verilmesi suretiyle, 15 gün içerisinde üçte iki çoğunluğun almış olduğu karara iştirak etmeniz aksi takdirde arsa payınızın mezkur mevzuat hükmü doğrultusunda satışa sunulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yetki devri yapılan Üsküdar Belediyesine başvuracağımızı ilanen bildiririz.



Vekaleten:

GÜRKAN AKBABA

ADRES: KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. NO:76 ÜSKÜDAR İSTANBUL

TEL: 0216 481 76 90

