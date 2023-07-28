TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada 15 parsel 93'de kayıtlı 3000,00 m²'lik taşınmaz ve üzerinde bulunan tek katlı 2.600,00 m²'lik yapı ile beraber 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.inci maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif suretiyle satılacaktır.İhale konusu 3.000,00 m²'lik taşınmaz ve üzerinde bulunan tek katlı 2.600,00 m²'lik yapı 36.000.000,00 TL + KDV üzerinden 09/08/2023 tarihinde saat 10:00'da Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi, Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, Büyükşehir Belediyesi İlişiksiz Belgesi Geçici Teminata İlişkin muhammen (tahmin edilen) bedelin % 3'ü 1.080.000,00 TL Belge yatırıldığını gösteren Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ( İhalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. İsteklilerin şirket veya tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret Odasından/ Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösteri belge, temsile yetkili kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve vekâletnamesi. Şartname bedeli olan 2.000,00 TL nin yatırıldığına dair makbuz. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 2886 sayılı Devlet İhaler Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Büyükşehir Belediye Encümeni'ne müracaatları ilan olunur.

Basın No: ILN01868561

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