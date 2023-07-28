T.C. ANKARA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/420 Esas

Davacılar Nilgün Dosay, Nilüfer Evşen ve Tamer Evşen ile davalı Aziza Djoussoupova arasında Mahkememizde görülmekte olan muris Ömer Evşan'a ait HSBC Bank Ankara/Gaziosmanpaşa Şubesinde yer alan hesaptaki para ve Allianz Bireysel Emeklilikte biriken 14.521,00 TL para üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasında verilen duruşma ara kararı nedeniyle; Mahkememizde görülen davanın duruşması 02/11/2023 günü saat 11:25'e bırakılmış olup "TMK'nun 644. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren takdiren (10) günlük süre içerisinde varsa itirazlarımızı mahkemeye bildirmeniz veya aynı süre içerisinde paylaşma davası açıp mahkememize bildirmeniz, verilen süre içerisinde itirazda bulunmadığınız veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu banka hesabında ve emeklilik hesabında bulunan paralar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği.." hususu davalı Mekin oğlu/kızı 14/12/1974 doğumlu Aziza Djoussoupova'ya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01868751

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