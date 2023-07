T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2014/1151 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 14:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Şişli İlçe, Teşvikiye Mahalle, 826 Ada No, 19 Parsel No, 14/100 Arsa Payı/Payda, 108,00 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. Sekiz Kat Bir Dükkan Yedi Meskenden İbaret Kargir Apartman, 3. KatNit. Mesken Olan TaşınmazınDairenin yaklaşık 85 m2 alana sahip olduğu görülmüştür.Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:31 Funda Apt, D:4 Şişli / İSTANBUL24.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 13.09.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Ticaret ve Ticaret + Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planında H:7 kat(Hmaks:25,00 metre) irtifada, bitişik nizam, Ticaret + Konut alanında kalmakta.8.500.000,00 TL (1/1 Hissesi)%1Taşınmaz üzerinde "YÖNETİM PLANI VARDIR", "AT Diğer (Konusu: Kentsel sit alanında kalmaktadır.) 19/03/2014 Tarih 5403 Yev." şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

14/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01868631

#ilan.gov.tr