T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2014/1151 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2014/1151 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :
İstanbul İl, Şişli İlçe, Teşvikiye Mahalle, 826 Ada No, 19 Parsel No, 14/100 Arsa Payı/Payda, 108,00 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. Sekiz Kat Bir Dükkan Yedi Meskenden İbaret Kargir Apartman, 3. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm
Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.
Dairenin yaklaşık 85 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Adresi :
Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:31 Funda Apt, D:4 Şişli / İSTANBUL
İmar Durumu:
24.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 13.09.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Ticaret ve Ticaret + Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planında H:7 kat(Hmaks:25,00 metre) irtifada, bitişik nizam, Ticaret + Konut alanında kalmakta.
Kıymeti :
8.500.000,00 TL (1/1 Hissesi) KDV Oranı :
%1
Kaydındaki Şerhler:
Taşınmaz üzerinde "YÖNETİM PLANI VARDIR", "AT Diğer (Konusu: Kentsel sit alanında kalmaktadır.) 19/03/2014 Tarih 5403 Yev." şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 14:00
14/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01868631
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