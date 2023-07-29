T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , ABDULKADİR SERTKAYA ile Davalı , T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Basın No: ILN01869669

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