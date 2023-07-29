T.C. İSTANBUL ANADOLU 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/221 Esas

KARAR NO : 2022/137

Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama, Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2022 tarihli ilamı ile 216/2, 216/3 maddesi gereğince 11 AY 7 GÜN HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Cenap Tahir ve Necla Sevim oğlu, 04/05/1958 doğumlu, Konya, Meram, Sahibata mah/köy nüfusuna kayıtlı Sanık MEHMET KAMİL ARIKUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Trajı 50.000 üstünde olanbir gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.07.2023

Basın No: ILN01869610

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