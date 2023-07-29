T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2022/682-Ceza Dava Dosyası 25.07.2023

Konu :

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Sn. Mohammad TOMEH (Mahjoub ve Faten oğlu, 10/08/1997 DAMASCUS doğumlu)Hakkınızda açılan ceza davasına ilişkiniddianameninkabul edilmesi sonucu, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı olan dava dosyasınasanık sıfatı ile kayıt edildiniz.

CMK nın 251/1 maddesi uyarınca, üzerinize atılı suç ile ilgili olarak, mahkememizce basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

CMK nın 251.maddesinin uygulanması kapsamında, bu ihtar, tarafınızatebliğ edilmektedir.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 2022/75881 soruşturma sayılı iddianamesi ile18/08/2021 tarihinde Silahla Basit Yaralama suçundan TCK 86/2, 86/3.e, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmanız talebiyle kamu davası açılmıştır.

Yukarıda belirtilen suçlamalarla ilgiliolarak savunmalarınızı ve delillerinizi, ayrıca toplatılmasını istediğiniz delillerinizi 15 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, savunma için tarafınıza verilen süre dolduktan sonra, mahkememizce duruşma yapılmaksızın CMK nın 223.maddesinde belirtilen kararlardan birine hükmedilebileceği, yine, aynı süresinde, hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilmesine, açıkça itiraz etmemeniz halinde, suçunuzun subutu halinde, hakkınızda verilmesi muhtemel mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması da karar verilebileceği;İhtar metninin gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR

Basın No: ILN01869201

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