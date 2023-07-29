T.C. TONYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/132 Esas

DAVALI : KAZİM GÜNGÖR

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının açık yargılaması sonucunda;

Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dava dosyasında davalı Salih Zeki ve Semiha oğlu 28/01/1950 D.lu 607*****762 T C. Kimlik Numaralı KAZİM GÜNGÖR'ün bütün araştırmalara rağmen açık adresinin tespit edilemeyip, usulüne uygun dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşıldığındanKAZİM GÖNGÖR'e duruşma günü olan 21/09/2023 günü saat 11:30'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda karar verileceği hususu Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Basın No: ILN01869762

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