T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/33 Esas

Davacı , İSMAİL POLAT ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi'nde davacı İsmail Polat tarafından 50 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı iddia edilen krokide B harfiyle sınırları belirtilen,9342.30 m2'lik ( Pafta No: N-39-C-25-C) tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur

Basın No: ILN01869787

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