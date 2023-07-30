T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/519 Esas

KARAR NO : 2022/444

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/06/2022 tarihli ilamı ile 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Avraham ve Ester oğlu, 26/01/1965 İsrail doğumlu YEHUDA TOLEDO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 28.07.2023

Basın No: ILN01869783

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