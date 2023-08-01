DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2019/200

Davacı , İMDAT AYDIN ile Davalılar , EĞRİANBAR KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ, MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde: Giresun ili Dereli ilçesi Eğrianbar Köyü Kiraz Ören mevkii 166 ada 1 parsel sayılı taşınmazda davacı İmdat Aydın'ın ev yeri olarak ayırdığı kısmın 2012 yılında yapılan kadastro çalışmasında yol olarak yazıldığı, yol olarak yazılan kısmın davacı İmdat Aydın'a ait taşınmazlara eklenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. Dava konusu edilen taşınmaz fen bilirkişi raporunda A harfi ile gösterildiği ve sarı renk ile gösterildiği, çevresinde 166 ada 2, 28 ve 29 parsel sayılı taşınmazlar olduğu anlaşılarak dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2019/200 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01870411

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