T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/597 Esas

Davalı Hatice DURMUŞ, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, Muhammed ve Hazne Şerifkızı, 01/10/1979 doğumlu, ikametgahı meçhul.

Davalı MUHAMMED ŞERİF, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, Ali ve Safiye Şerif oğlu, 10/10/1975 doğumlu, ikametgahı meçhul.

Mahkememizin28/03/2023tarih, 2023/185 Karar sayılı ilamıyla;

"1-Davanın kabulü ile;

Suriye uyruklu, 01/10/1979 doğumlu, HATİCE DURMUŞ ve 10/10/1975 doğumlu, MUHAMMED ŞERİF'in çocukları olan Hatice ve Muhammed oğlu, 01/01/2007 doğumlu, 99426983998 yabancı kimlik numaralı MAHMUD ŞERİF üzerindeki velayet haklarının kaldırılmasına,

2-Kararın kesinleşmesine müteakip MAHMUD ŞERİF'e vasi tayini için sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunulmasına,

3-Alınması gereken 179,90 TL maktu harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 99,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

5-Gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra yatıran tarafa iadesine, dosyada kalan gider avanslarının taraflar IBAN numarası bildirmiş ise Uyap sisteminden hesaba aktarılmak suretiyle, hesap numarası bildirilmemiş ise ilgili tarafın kendi gider avansından karşılanmak üzere PTT vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilmesine" dair karar verilmiştir.

Kararın adresi meçhul olan davalılar Hatice DURMUŞ ve Muhammed ŞERİF'e ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31/03/2023

Basın No: ILN01870062

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