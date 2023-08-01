T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/219-220-221-222-223-224-225-226-227-234 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin 2023/219 Esas sayılı dosyasından davalı ÜMMÜ KARA aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 364 ada, 15 parselin 209,96 m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/220 Esas sayılı dosyasından davalı MUHAMMED ALİ ÇELİK aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 132 ada, 45 parselin 746,77 m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/221 Esas sayılı dosyasından davalı MUSTAFA TURGUT DALAMAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 132 ada, 49 parselin 3.964,06 m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/222 Esas sayılı dosyasından davalı MEHMET DEMİRER aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 132 ada, 59 parselin 771,68 m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/223 Esas sayılı dosyasından davalı MUHAMMED ALİ ÇELİK aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 132 ada, 51 parselin 5.952,20 m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/224 Esas sayılı dosyasından davalılar ERTUĞRUL VURAL, KUDRET VURAL, NURAY AYKAÇ, SEVİM VURAL ve SİBEL ŞOHOĞLU aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 365 ada, 111 parselin 4.878,64 m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/225 Esas sayılı dosyasından davalılar ERTUĞRUL VURAL, KUDRET VURAL, NURAY AYKAÇ, SEVİM VURAL ve SİBEL ŞOHOĞLU aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 364 ada, 10 parselin 4.624,04‬ m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/226 Esas sayılı dosyasından davalı FATMA KAVAL aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 365 ada, 126 parselin 341,76 m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/227 Esas sayılı dosyasından davalılar AYŞE HELVACI, MİTHAT HELVACI, NECİP HELVACI ve ŞERİFE SARIKAYA aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 365 ada, 156 parselin 1.781,12 m2'lik kısmında, mahkememizin 2023/234 Esas sayılı dosyasından davalılar ELİF YILMAZ ve YUSUF YILMAZ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 132 ada, 62 parselin 21.208,87 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, tapu maliğinin yukarıda ismi yazılı olan davalılar olduğu,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 24/07/2023

Basın No: ILN01870311

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