T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/260 Esas

DAVALI : CEMİLE SIBIÇ - Erikliman Köyü Merkez/ GİRESUN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan yargılamada yapılan adres araştırmalarından bir netice alınamadığı veKarar ilanı ve Tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/10/2023 günü saat: 09:45'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01870419

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