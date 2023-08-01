T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1513 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 11:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Çağlayan (kayden Merkez) mahallesi, 5502 Ada, 1 Parsel, 199,15 m2 yüzölçümlü, 7/64 Arsa Pay-Payda, Zemin+Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, 15 Temmuz Şehitler caddesinden 9 kapı nolu bodrum+zemin+6 normal+çatı katlı Sarıkaya Apartmanında zemin katta yer almaktadır. Tapu kaydına göre bodrum katta deposu olduğu bilinmekte ise de, bu irtibatı sağlayan dahili merdivenin iptal edildiği ve fiilen altlı üstlü girişleri ayrı olan 2 dükkâna dönüştürüldüğü görülmüştür. Ofis içerisinde açık mutfak ve WC vardır. Dükkânın iptal edilen deposuna giriş ise apartman giriş kapısına çıkılan merdivenlerin sol tarafındandır. Projesine göre 1 nolu bağımsız bölümün kullanım alanı net 85,60 m2 kadardır. (zemin kat 39,55 m2+bodrum kat 46,05 m2), Adres: Merkez (Çağlayan) Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 9AKağıthane / İSTANBULKağıthane Belediyesi web sitesinde yapılan incelemede, davaya konu Merkez mahallesi 5502 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 12.03.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Bina Yüksekliği BL-7, Çatı Katı yapılamaz,Kağıthane 4.Etap Uygulama İmar Planında blok nizam, 7 katlı konut alanında kaldığı, Enerji Nakil Hattından etkilendiği ve TEAŞ-TEDAŞ görüşü alınması gerekmektedir.Kıymeti : 2.630.000,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. (19/01/2015 T. Ve 1026 Y.)

18/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01870297

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