T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/362 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/362 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :
İstanbul İl, Fatih İlçe, Saraçishak Mahalle , 691 Ada No, 23 Parsel No, 40/240 Arsa Payı/Payda, 319,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Yedi Katlı Onbir Daireli Kargir Apt. 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği 4 Nolu Daire Olan Taşınmazın 1.Borçluya Ait 1/2 Hissesi, 2. Borçluya Ait 1/4 Hissesi, 3. Borçluya Ait 1/4 Hissesi Olmak Üzere TOPLAM TAŞINMAZINTAMAMIDIR.
Onaylı mimari projesine göre 4 nolu daire, net 68,82 m2 kullanım alanına sahiptir. Adresi :
Fatih Saraçishak Mahallesi, Tatlıkuyu Hamamı Sokak No: 14 Güleyler İş Merkezi K: 1 D: 4Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu:
04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında
Kıymeti :
4.640.000,00 TL (1.Borçluya Ait 1/2 Hissesi, 2. Borçluya Ait 1/4 Hissesi, 3. Borçluya Ait 1/4 Hissesi Olmak Üzere Taşınmazın Tamamı
)
KDV Oranı :
%20 Kaydındaki Şerhler:
Taşınmaz üzerinde "YÖNETİM PLANI:09/03/1967" şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 13:35
27/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01870468
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