T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 13:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Fatih İlçe, Saraçishak Mahalle , 691 Ada No, 23 Parsel No, 40/240 Arsa Payı/Payda, 319,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Yedi Katlı Onbir Daireli Kargir Apt. 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği 4 Nolu Daire Olan TaşınmazınOnaylı mimari projesine göre 4 nolu daire, net 68,82 m2 kullanım alanına sahiptir.Fatih Saraçishak Mahallesi, Tatlıkuyu Hamamı Sokak No: 14 Güleyler İş Merkezi K: 1 D: 4Fatih / İSTANBUL04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında4.640.000,00 TL (%20Taşınmaz üzerinde "YÖNETİM PLANI:09/03/1967" şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

27/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

