T.C. Nurdağı Asliye Hukuk Mahkemesi

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/309 Esas 13/10/2017

İLAN

Davacı , TCDD ileDavalı , FATMA KÖSE arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı aleyhine Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Olucak Mahallesi, 121 Ada, 225 no.lu parselden ifrazen oluşan 121 ada532 parselde kayıtlı taşınmazın tamamının acele kamulaştırıldığını, uzlaşma sağlanamadığını,ilgili taşınmaz bölümünün kamulaştırma bedelinin tespitinin ve müvekkil idare adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki/malikleri tarafından, kendisine yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası husumetin belirtilen idareye yöneltilmesi koşuluyla açılabileceği, Aynı süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Nurdağı Ziraat Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren davalılar tarafından on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği keşfin 27/10/2017 tarihinde saat 10:35 de olduğu hususu ilanen tebliğ olunur

Basın No: ILN01869178

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