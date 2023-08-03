BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

|İSTENEN EVRAKLAR
|ŞİRKETLER
|ŞAHISLAR
|1
|İmza Sirküleri
|1
|İmza Beyannamesi
|2
|Vekil İse Vekaletname
|2
|Vekil İse Vekaletname
|3
|Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
|3
|Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
|4
|Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
|4
|Nüfus Kayıt Örneği
|5
|Ticaret Sicili Gazetesi
|5
|İkametgah Senedi
|6
|Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
|6
|Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
|7
|Şartname Alındığına Dair Makbuz
|7
|Şartname Alındığına Dair Makbuz
|8
|Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
|8
|Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
İstenen belgelerin 15/08/2023 Salı günü saat 16:00'a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.www.bursa.bel.tr
Basın No: ILN01871026
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