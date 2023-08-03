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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Bursa -Nilüfer İlçesi Başköy Mah. 7498 ada 14 parselin Satışı
Tahmin Edilen Bedel : 73.904.232,50 -TL
Geçici Teminat %3 : 2.217.126,98 -TL
2. Bursa -Nilüfer İlçesi Başköy Mah. 7498 ada 15 parselin Satışı
Tahmin Edilen Bedel : 77.599.432,50 -TL
Geçici Teminat %3 : 2.327.982,98 -TL
3. Bursa -Nilüfer İlçesi Kayapa/Çamlık Mah. 6225 ada 3 parselin Satışı
Tahmin Edilen Bedel : 168.966.400,00 -TL
Geçici Teminat %3 : 5.068.992,00 -TL
Yukarıda ilanlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhaleler, Belediyemiz Encümenince 16/08/2023 Çarşamba günü saat 11:30'da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.
Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'nde görülebileceği gibi 3.000,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.
İSTENEN EVRAKLAR
ŞİRKETLER ŞAHISLAR
1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi
2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname
3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri 3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği
5 Ticaret Sicili Gazetesi 5 İkametgah Senedi
6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz
8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi 8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

İstenen belgelerin 15/08/2023 Salı günü saat 16:00'a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İhale Şube Müdürlüğü'ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.www.bursa.bel.tr

Basın No: ILN01871026

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