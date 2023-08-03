T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/364

DAVALI : REMZİYE ÖZKAN-28960500156 T.C- Hüseyin ve Fatma kızı, 01/04/1947 doğumlu ,

Davacı DSİtarafından aleyhinize açılankamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizcedava dilekçesinde belirtilen adresinizebilirkişi ek raporu davetiye çıkarılmış olup, tebliğmazbatasıadresin yetersizolduğugerekçesiyle iade edilmiştir. Davalı olarak taraf bulunduğunuzişbu dava dosyasındabilirkişi ek raporutarafınızatebliğedilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından''Davakonusu DiyarbakıriliErganiilçesiBoğazköyMahallesi112 ada20parsel sayılıtaşınmazınkamulaştırmabedelinin 17.560,41 TL Kıymettakdir edildiğine'' dairilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu ilanen TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR. 24/07/2023i

Basın No: ILN01870437

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