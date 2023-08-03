TURGUTLUSULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı :2023/33 Tereke 01/08/2023

İLAN ŞERHİ

Yeni mah. Göçmen sk. no:58 iç kapı no:4Turgutlu/Manisa adresinde mukim 46906180644 TCK.Nolu ADİL DURMAN'IN terekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/05/2023 Tarih ve 2023/1007 Esas,2023/1141 Karar sayılı kararı ile, Murisin mirasçılarının mirası reddettiklerinin tespitine reddedilen mirasın TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01870848

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