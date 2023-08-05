T.C. İstanbul Anadolu 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/2 Tereke

Murisin adı, soyadı : TURAN HASKÖY(T.C.: 47863274506)

Adresi : Cevizli Mah. Gümüşpala Stk. No:7 İç Kapı No:3 Maltepe/İstanbul

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris Turan Hasköy hakkında İstanbul Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 23/06/2023 tarih ve 2021/2 Tereke, 2023/17 Karar sayılı ilamı ile TEREKE TASFİYESİNİN (İFLAS) KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu TMK'nun 612/1 İİK'nun 166,180 ve 254. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 03/08/2023

Basın No: LN01873320

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