TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Savunma istem



Sayın FATİH YİĞİT



Ticaret Başmüfettişi tarafından düzenlenen 21.06.2023 tarihli, 030-B/03 sayılı İdari Soruşturma Raporunun "Değerlendirme ve Sonuç" bölümünde belirtilen fiilinizden dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-g maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası ile tecziye edilmeniz mütalaa edilmiştir.

Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesi uyarınca 7 (yedi) gün içinde savunmanızı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim etmenizi, aksi takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesi hususu adresinize tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01872806

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